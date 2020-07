Avete mai visto l’ex moglie di Michele Morrone? Stilista libanese [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Da qualche giorno è scoppiata la ‘Michele Morrone mania‘. A renderlo uno degli attori più in voga del momento è stato il film ‘365 giorni’, una sorta di “50 sfumature di grigio” disponibile sulla piattaforma Netflix. Michele è stato sposato con una Stilista libanese, Rouba Saadeh. Ha due figli che non vede spesso perché vivono a Beirut. Chi è Rouba Saadeh, l’ex moglie di Michele Morrone” Classe 1990 Michele Morrone è nato in provincia di Milano da una famiglia di origini pugliesi. Fin da giovanissimo ha lavorato come modello e contemporaneamente ha studiato recitazione presso la Fondazione Teatro G. Franceschini di Pavia. Lo abbiamo visto in vari film e fiction, tra questi Come un Delfino, Squadra Antimafia 6, Che Dio ci Aiuti 3, I Medici 3 e Provaci Ancora ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Se pensate di scegliere liberamente che cosa mangiare, non avete mai letto l’Osservatorio immagino Linkiesta.it Marcuzzi e De Martino negano il flirt. Ma Belen cita Cocciante come la Marrone nel 2012

Nella serata di ieri, il sempre informato Dagospia ha lanciato la bomba che ha infiammato i social e scatenato il gossip dell'estate. "C'è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen ...

"Soffiata" sul futuro di Conte: "Ecco i nomi per sostituirlo..."

Si prospettano acque agitate all’interno della maggioranza. I gruppi parlamentari del Pd e del M5S sono in subbuglio contro il premier Giuseppe Conte. Voci provenienti dal Transatlantico registrano ch ...

