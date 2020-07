Aurora Ramazzotti invade la tv, merito o spintarelle? (Di domenica 5 luglio 2020) Un cognome fa la differenza. Certo, non per forza è sempre un vantaggio. Basti pensare ai molti “figli di” che vivono la mamma o il papà vip come un’ombra che gli impedisce di brillare di luce propria. Ma ammettiamolo: spesso un genitore famoso diventa il lasciapassare per avere qualche chance in più. E il caso di Aurora Ramazzotti che, dopo essersi iscritta alle selezioni di Xfactor, invece di partecipare come concorrente del talent show di Sky ne è diventata il volto della fascia pomeridiana. E adesso è rinviata di Ogni mattina, il programma d’informazione e intrattenimento condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola in onda su Tv8 da lunedì a venerdì. Una bella opportunità per la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la quale però si ritrova nella scomoda situazione di dover ... Leggi su aciclico

Pago ed Eros Ramazzotti si incontrano per caso: l’ex di Serena Enardu e il celebre cantante romano appaiono insieme in un filmato che gira sui social. Dopo la fine della relazione con Serena Enardu, P ...

Tra di essi, quello della figlia Aurora – che fa i complimenti alla madre per la borsa. Lo scrive però in maniera quantomeno sgrammaticata e così interviene Tomaso Trussardi, AD della Trussardi ma sop ...

Pago ed Eros Ramazzotti si incontrano per caso: l'ex di Serena Enardu e il celebre cantante romano appaiono insieme in un filmato che gira sui social. Dopo la fine della relazione con Serena Enardu, P ...