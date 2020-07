Aur3lio & Mat: fuori il brano “Luna Park” (Di domenica 5 luglio 2020) fuori “LUNA Park”, il nuovo brano di Aur3lio & Mat uscito per l’etichetta discografica Kalabria Records e disponibile in tutti i migliori negozi digitali Immagina di andare al Luna Park e incontrare la persona della tua vita. Vorresti parlargli, ma non trovi argomentazioni. Così potresti dedicargli una canzone. Ma le canzoni sui Luna Park di solito parlano… L'articolo Aur3lio & Mat: fuori il brano “Luna Park” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Aur3lio & Biologique Recherche: i segreti della pelle (e il metodo per invecchiare bene)

È uno degli skincare brand medicali più esclusivi al mondo (e amato dalle celeb), e si basa su un approccio rigoroso: al centro, scienza e lusso al servizio della pelle. Siamo andate in una spa da sog ...

De Luca e l'annuncio che... farà brillare gli occhi all'amico Aurelio De Laurentiis

Vincenzo De Luca è stato tra i governatori più attivi in questa tremenda emergenza Coronavirus che ha colpito la nostra Nazione, prima in Europa dopo il boom dei contagi in Cina, nel territorio di Whu ...

È uno degli skincare brand medicali più esclusivi al mondo (e amato dalle celeb), e si basa su un approccio rigoroso: al centro, scienza e lusso al servizio della pelle. Siamo andate in una spa da sog ...Vincenzo De Luca è stato tra i governatori più attivi in questa tremenda emergenza Coronavirus che ha colpito la nostra Nazione, prima in Europa dopo il boom dei contagi in Cina, nel territorio di Whu ...