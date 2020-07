Auostrade, Nardella al governo: «Lo svincolo di Peretola va sbloccato. Basta contenzioso» (Di domenica 5 luglio 2020) Dal 2007 si lavora alla realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Peretola, per risolvere gran parte dei problemi di traffico in tutta l'area ovest di Firenze. La Società Autostrade ha consegnato il progetto esecutivo il 3 agosto 2018 e da allora aspetta un via libera per partire con i lavori per un totale di 30 milioni di euro Leggi su firenzepost

FIRENZE – Dario Nardella, sindaco di Firenze, bacchetta il governo: «Si parla molto di come far ripartire il Paese con le opere pubbliche, bene. Dal 2007 si lavora alla realizzazione del nuovo svi ...

Lo scrive su Fb il sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Si parla molto di come far ripartire ... dei problemi di traffico in tutta l'area ovest di Firenze". "La Società Autostrade - prosegue - ha ...

