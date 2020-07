"Attraverso il terrore, un inquietante esperimento sociale". Covid, la terrificante teoria di Nicola Porro (Di domenica 5 luglio 2020) Allora, Nicola Porro, quest'anno niente vacanze? La tua Quarta Repubblica andrà in onda fino alla fine di luglio. Cos'è? Voglia di sfidare il politicamente corretto quando la concorrenza stacca? «Non c'è nulla di eroico. È stata una decisione dell'azienda, che ha scelto di tenere aperta l'informazione fino al 27 luglio e ha deciso di farlo con me. Una scelta strategica». Addio vacanze. «Ne farò poche. La stagione televisiva, complici le elezioni regionali a settembre, ripartirà molto presto. Certo non potrò fare come lo scorso anno, quando ho fatto praticamente il giro del mondo». Tu sei stato uno dei primi ad ammettere pubblicamente di aver contratto il Coronavirus: hai avuto paura durante la malattia? «Zero. Anche perché ho avuto la fortuna di essere seguito da due ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Attraverso terrore A Frigole un focolaio di tumori, i cittadini: viviamo nel terrore | Telerama News TeleRama News Coronavirus, Nicola Porro: "Attraverso il terrore, è stato realizzato un esperimento sociale per il controllo"

«Attraverso la paura e il messaggio martellante a suon di terrore su seconda ondata e nuovo virus in arrivo, è stato realizzato un esperimento sociale finalizzato al controllo. Il virus di fatto ha ...

