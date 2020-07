“Atomica”. Martina Colombari da infarto: fisico al top e poco spazio alle parole (Di domenica 5 luglio 2020) Martina Colombari, le vacanze sono arrivate anche per lei. L’ex Miss Italia sa rendersi sempre interessante e il merito va sicuramente al suo fisico scolpito. Ma quando si parla di femminilità, la Colombari è la reginetta. Dalla posa all”intensità dello sguardo, Martina si mostra in un momento di pace e di meditazione. La sua passione per lo sport è evidente, ma anche la mente segue lo stesso benessere. Seduta a gambe incrociate sulla sabbia e sguardo teso verso l’orizzonte, Martina Colombari conquista i suoi follower con pochi elementi, ma significativi. E i suoi post non sono mai figli della casualità. Con un solo post, la Colombari ha lasciato comprendere quanto sia importante trovare il giusto equilibrio tra corpo e mente. E anche l’occhio, ovviamente, vuole la sua parte.



. Tra le tante Vip ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Atomica” Martina