Atletica, Aceti brilla nel meeting di Tivoli: il 21enne brianzolo torna sotto i 46 secondi dopo tre anni (Di domenica 5 luglio 2020) Crescono gli specialisti dei 400 metri a Tivoli (Roma) nel primo confronto diretto stagionale. Tra gli uomini si migliora Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 45.87. Il 21enne brianzolo, finalista con la 4×400 azzurra ai Mondiali di Doha, torna sotto i 46 secondi come non accadeva dal 45.92 della medaglia d’oro agli Europei U20 di Grosseto nel 2017. Un successo per distacco, davanti a Michele Tricca (Fiamme Gialle, 47.01) e Giuseppe Leonardi (Carabinieri, 47.40), poi Mattia Casarico (Cus Pro Patria Milano, 47.85) e Lapo Bianciardi (Gs Avis Barletta, 47.94). Aceti: “UNA LIBERAZIONE” – “Posso davvero essere felice per questo risultato – sorride Vladimir Aceti – che è anche un po’ liberatorio. Nelle ultime tre stagioni ho avuto sempre qualche problema ... Leggi su sportfair

MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica si migliora Vladimir Aceti dopo quasi tre anni! 45.87 nel debutto stagionale sui 400 a #Tivoli, cinque centes… - Trackinsun : RT @atleticaitalia: #atletica si migliora Vladimir Aceti dopo quasi tre anni! 45.87 nel debutto stagionale sui 400 a #Tivoli, cinque centes… - StefaniaT1 : RT @atleticaitalia: #atletica si migliora Vladimir Aceti dopo quasi tre anni! 45.87 nel debutto stagionale sui 400 a #Tivoli, cinque centes… - atleticaitalia : #atletica si migliora Vladimir Aceti dopo quasi tre anni! 45.87 nel debutto stagionale sui 400 a #Tivoli, cinque ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Aceti Atletica, Aceti brilla nel meeting di Tivoli: il 21enne brianzolo torna sotto i 46 secondi dopo tre anni SportFair Tivoli: Aceti torna sotto i 46 sui 400 – Borga, Mangione e Coiro PB

Oggi domenica 5 luglio a Tivoli (Roma) riunione con diversi protagonisti dell’atletica italiana. Vediamo insieme com’è andata. Circoletto rosso sulla prova di Vladimir Aceti sui 400 metri. L’ex-enfant ...

Il giorno di Aceti: 45.87 dopo tre anni

Crescono gli specialisti dei 400 metri a Tivoli (Roma) nel primo confronto diretto stagionale. Tra gli uomini si migliora Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 45.87. Il 21enne brianzolo, finalista con l ...

Oggi domenica 5 luglio a Tivoli (Roma) riunione con diversi protagonisti dell’atletica italiana. Vediamo insieme com’è andata. Circoletto rosso sulla prova di Vladimir Aceti sui 400 metri. L’ex-enfant ...Crescono gli specialisti dei 400 metri a Tivoli (Roma) nel primo confronto diretto stagionale. Tra gli uomini si migliora Vladimir Aceti (Fiamme Gialle) con 45.87. Il 21enne brianzolo, finalista con l ...