Athletic Club, Muniain: «Real Madrid? Decisioni arbitrali a loro favore» (Di domenica 5 luglio 2020) Intervistato dopo la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, Iker Muniain ha commentato l’arbitraggio della partita L’attaccante dell’Atletico Bilbao, Iker Muniain, ha così commentato l’arbitraggio della partita contro il Real Madrid: «Avremmo meritato almeno un pareggio. Il rigore dato al Real non c’era, poi il nostro Raul Garcia ha preso un pestone e l’arbitro non è neanche andato a rivedere le immagini. Ormai abbiamo visto come stanno andando le cose in queste ultime giornate e verso quale squadra si direzionano queste Decisioni arbitrali» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Real Madrid vince 1-0 in casa dell'Athletic Bilbao in un incontro 34/a giornata di Liga e mette pressione al Barcellona, che ora si trova a -7 e questa sera deve giocare in casa del Villarreal. A d ...

Zinedine Zidane ha parlato di Eden Hazard, escluso dalla lista convocati per il match contro l’Athletic Club. «Eden sta avendo problemi in questi giorni e noi non vogliamo rischiare nulla. Speriamo ch ...

