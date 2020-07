Atalanta, pokerissimo post-Covid: basta un rigore di Muriel per far tremare Inter e Lazio (Di domenica 5 luglio 2020) L'Atalanta fa cinque su cinque: sa solo vincere la squadra di Gian Piero Gasperini da quando la serie A è ripartita dopo lo stop forzato dal coronavirus. Stavolta i bergamaschi vincono di misura contro un ottimo Cagliari che, nonostante gli oltre 60 minuti in inferiorità numerica, vende cara la pelle. E anzi forse avrebbe meritato il pari, visto che nel secondo tempo ha avuto diverse occasioni importanti. La Dea non è riuscita a ripetere la solita intensità e il gioco spumeggiante, ma ha comunque portato a casa i tre punti: segno di una grande squadra che sa vincere anche quando non si esprime al meglio. È bastato un episodio per girare la partita: dopo il gol annullato a Simeone per un fallo di mano, il Cagliari è rimasto in dieci per il rosso a Carboni e ha pure subito il rigore, trasformato da Muriel. L'Atalanta ha anche preso due legni, ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta pokerissimo Atalanta, pokerissimo post-Covid: basta un rigore di Muriel per far tremare Inter e Lazio Liberoquotidiano.it Atalanta, pokerissimo post-Covid: basta un rigore di Muriel per far tremare Inter e Lazio

L’Atalanta fa cinque su cinque: sa solo vincere la squadra di Gian Piero Gasperini da quando la serie A è ripartita dopo lo stop forzato dal coronavirus. Stavolta i bergamaschi vincono di misura contr ...

Napoli, la rosa lunga l'arma in più di Gattuso

Napoli, 29 giugno 2020 - Dopo il poker, c'è il pokerissimo: con quella sulla Spal salgono a 5 le vittorie consecutive in campionato di un Napoli che non ha intenzione di fermarsi, a maggior ragione vi ...

L’Atalanta fa cinque su cinque: sa solo vincere la squadra di Gian Piero Gasperini da quando la serie A è ripartita dopo lo stop forzato dal coronavirus. Stavolta i bergamaschi vincono di misura contr ...Napoli, 29 giugno 2020 - Dopo il poker, c'è il pokerissimo: con quella sulla Spal salgono a 5 le vittorie consecutive in campionato di un Napoli che non ha intenzione di fermarsi, a maggior ragione vi ...