Atalanta, Muriel: «Puntiamo al secondo posto» (Di domenica 5 luglio 2020) Luis Muriel lancia l’Atalanta verso il secondo posto in classifica: le dichiarazioni dell’attaccante colombiano Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo conquistato a discapito del Cagliari. «Puntiamo in alto, a quello che possiamo raggiungere. Abbiamo la Lazio a cinque punti e l’Inter a un punto, sono obiettivi che possiamo raggiungere. La Juve? È difficile andare al passo a cui stanno andando loro, sicuramente finire una o due posizioni più in alto di dove siamo ora sarebbe bellissimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

