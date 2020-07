Atalanta, Gasperini: “Dovevamo chiuderla prima. Non ci poniamo limiti” (Di domenica 5 luglio 2020) L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la partita affrontata dai suoi uomini contro il Cagliari di Walter Zenga, ponendo l'attenzione sugli episodi chiave del match.LE PAROLE DEL MISTERLe parole del tecnico a Sky Sport: «Dovevamo chiuderla molto prima, abbiamo fatto bene nel primo tempo ma poi in superiorità numerica non siamo stati lucidi. La gara si è trascinata un po’ stancamente sino alla fine, ma è l’ottava vittoria di fila. Ci sono tante componenti, le gare ravvicinate e la trasferta. Ma non cerco alibi, dovevamo chiuderla prima. Limiti non ce ne poniamo, pensiamo gara per gara: oggi c’erano le condizioni per fare meglio quando siamo andati in superiorità numerica. Forse i cambi li ho fatti troppo in anticipo, Muriel e Malinovskyj stavano facendo bene. Ho voluto ... Leggi su itasportpress

