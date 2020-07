Atalanta, Gasperini: «Abbiamo vinto ma dovevamo chiudere prima la partita» (Di domenica 5 luglio 2020) Intervistato da Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria ottenuta nel match contro il Cagliari Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha così parlato al termine del match contro il Cagliari: ANALISI MATCH – «Abbiamo vinto una partita che dovevamo chiudere molto prima. Abbiamo fatto indubbiamente bene nel primo tempo però poi non siamo stati più lucidi e precisi non riuscendo più a chiudere il match. Non è stata sicuramente la nostra migliore prestazione ma è l’ottava vittoria consecutiva. Ci sono comunque tanti fattori che hanno pesato oggi ma sono solamente alibi». MEA CULPA – «Noi non ci poniamo limiti, guardiamo partita per partita. Cerchiamo di fare sempre meglio. Già oggi potevamo fare meglio, soprattutto perché il Cagliari è rimasto in ... Leggi su calcionews24

