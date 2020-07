Ariccia: giornata speciale del mercato contadino, con l’inaugurazione della grande palestra all’aperto (Di domenica 5 luglio 2020) Ariccia, grande partecipazione all’inaugurazione della grande palestra all’aperto al Parco Romano di Montegentile, che si trova all’interno della location verde del mercato contadino. In tanti rispettando le disposizioni anticovid 19, si sono ritrovati, ad inaugurare lo spazio fitness, gestito dal campione italiano e internazionale Gabriele Casella, il boxeur romano, soprannominato “The Magnificent”, che con la sua famiglia gestisce il Parco Romano. Sono intervenuti i pugili pluri campioni nazionali, mondiali ed europei, Giovanno De Carolis, Emanuele Blandamura, Mirko Barigelli ( ex campione intercontintenale di Kick Boxing affetto dalla sindrome di Turet ) il genzanese Emanuele Tetti (più volte campione italiano e mondiale di Kick Wuan e Kick Boxing), l’assessore ai grandi eventi e allo sport del comune di Roma Daniele Frongia, il vice ... Leggi su ilcorrieredellacitta

