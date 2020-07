ArcelorMittal, Peacelink chiede indagine al ministro Costa dopo le nuvole di polvere rossa: “Parchi minerali non coperti” (Di domenica 5 luglio 2020) “Sembrava impossibile che potesse accadere, una volta coperti i parchi minerali, ma è accaduto”. Il presidente di Peacelink, Alessandro Marescotti, si rivolge direttamente al ministro dell’Ambiente Sergio Costa per chiedere spiegazioni in merito al sollevamento di varie nuvole di polvere rossa che si sono abbattute sulla città di Taranto il 4 luglio a seguito del passaggio di una “veloce tromba d’aria sull’Ilva”. “Questo dimostra – spiega Marescotti – che la copertura dei parchi minerali non è ancora risolutiva. Le chiediamo di darci una risposta, avviando un’indagine conoscitiva sulle ragioni di quanto è successo ieri”. Secondo il presidente di Peacelink non è più possibile dire che l’emergenza dei ‘Wind Day’ che trasportavano le polveri rosse dello ... Leggi su ilfattoquotidiano

Secondo il presidente di PeaceLink non è più possibile dire che l’emergenza dei ‘Wind Day’ che trasportavano le polveri rosse dello stabilimento dell’ex-Ilva in città si sia risolta, anzi: “Il problem ...

Viene meno la certezza delle norme. ArcelorMittal ha chiesto di non coprire i parchi secondari, quelli che in cui si sono originate le nuvole di polvere di ieri, e comunque tutto si posticiperà al ...

