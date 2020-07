Antonio Razzi imita Elettra Lamborghini, l’esilarante video di TikTok (Di domenica 5 luglio 2020) Il simpatico politico Antonio Razzi ha aderito alla “Hola Kitty Challenge” iniziativa social lanciata da Elettra Lamborghini che consiste nel ballare sulle note del suo tormentone Elettra Lamborghini (Instagram screenshot)imitaSta diventando la nuova moda dell’estate. La Hola Kitty Challenge sta catturando proprio tutti, anche i personaggi più improbabili. Consiste nel realizzare un filmato attraverso Instagram o TikTok in cui si inscena il balletto della famosa canzone di Elettra Lamborghini. I più meritevoli e divertenti vengono mostrati di volta in volta attraverso le stories pubblicate dalla Lamborghini. In un primo periodo, è stata lei a catturare le maggiori attenzioni visto che si era lasciata ad un’esibizione piuttosto accattivante. Maglietta attillata e seno straripante contenuto a malapena. Anche questo è ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Razzi Antonio Razzi balla la "Hola Kitty Challenge" L'Unione Sarda Antonio Razzi balla la "Hola Kitty Challenge"

Anche Antonio Razzi impegnato nella "Hola Kitty Challenge", l'iniziativa social lanciata da Elettra Lamborghini sulle note del suo brano. Il politico si è lanciato nel balletto che fa parte della core ...

