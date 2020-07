Antonino Cannavacciuolo, non crederete ai vostri occhi: -30Kg. E’ irriconoscibile (Foto) (Di domenica 5 luglio 2020) Le Foto di oggi a fine articolo! Antonino Cannavacciuolo ha intenzione di rimettersi in forma. Intervistato dal settimanale "Oggi", ha rivelato di aver cominciato una dieta dal regime per niente rigido, ma fruttuoso. Una sfida che si è resa necessaria per il fatto di essere arrivato a pesare 155 chili. Adesso è riuscito a togliere 29 chili, la sfida è quella di provare a dimagrire ancora: “Sono stato vicino a un bivio. Pesavo tanto, sono arrivato a 155 chili, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant”. Ora la sfida è cercare di provare a perdere ancora qualche chilo prima che cominci la nuova stagione di MasterChef. (Continua...) L'intervista di Antonino Cannavacciuolo. Antonino Cannavacciuolo è pronto a rimettere i panni del super chef televisivo, nell'attesa si sta ... Leggi su howtodofor

