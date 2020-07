Antonino Cannavacciuolo, la sua rivelazione lascia tutti senza parole (Di domenica 5 luglio 2020) Questo articolo Antonino Cannavacciuolo, la sua rivelazione lascia tutti senza parole è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonino Cannavacciuolo è senza alcun dubbio uno degli chef più famosi del mondo della televisione. Ma la sua ultima rivelazione ha toccato tutti. Il suo ruolo di giudice a ‘Masterchef’ l’ha trasformato in una vera e propria star. Può davvero esser descritta e spiegato così la notorietà e il successo che ha ottenuto Antonino Cannavacciuolo. … Leggi su youmovies

blogtivvu : Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 kg: il cambiamento è sconvolgente!? ???? ?? Il PRIMA e DOPO, la sua dieta e quant… - blogtivvu : Antonino Cannavacciuolo ha perso 29 kg, prima e dopo: ecco la dieta e quanto pesa oggi - infoitcultura : Antonino Cannavacciuolo è dimagrito: quanto pesa adesso? - ReporterGourmet : Antonino Cannavacciuolo svela la sua ricetta per uno dei dolci tipici della cucina campana e simbolo della Pasqua.… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Cannavacciuolo

Antonino Cannavacciuolo è senza alcun dubbio uno degli chef più famosi del mondo della televisione. Ma la sua ultima rivelazione ha toccato tutti. Il suo ruolo di giudice a ‘Masterchef’ l’ha trasforma ...Impressionante cambiamento per Antonino Cannavacciuolo. Il re della cucina in TV ha perso quasi 30 chili e non intende recuperarli. Intervistato tra le pagine dell’ultimo numero di Oggi in edicola, ha ...