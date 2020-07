Anticipazioni Il Segreto venerdì 10 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Venerdì 10 luglio 2020 – Francisca “aiuta” Don Julian a morire: proprio nel momento in cui il dottore sta asserrendo che Martin è figlio di Pepa, subito viene colto da un malore. Allora l’uomo chiede disperatamente alla Montenegro di dargli le pillole di cui necessita per superare la crisi, ma la donna gli e le rifiuta facendolo morire. In questo modo il suo Segreto è salvo. Successivamente Emilia vede Pepa molto agitata ma non sa cosa le stia capitando. Di contro la giovane vorrebbe raccontare alla donna tutto quello che ha scoperto su suo figlio che ha finalmente ritrovato. L'articolo Anticipazioni Il Segreto venerdì 10 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Anticipazioni Segreto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Anticipazioni Segreto