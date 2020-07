Anticipazioni Il Segreto martedì 7 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) Martedì 7 luglio 2020 – Il ricatto di Francisca: Francisca non vuole concedere a Raimundo la licenza per la sua locanda. Di fronte alle insistenze dell’uomo la Montenegro pensa bene di chiedere qualcosa in cambio che lascia Raimundo senza parole. Intanto Soledad si rende conto che il suo amore con Juan è costellato di delusioni e sconfitte. In questo scenario pensa che loro due sono destinati a soffrire. Intanto in Paese c’è qualcuno che sta cercando il suo amato, per dirgli cosa? Non c’entra nulla la Montenegro in questa faccenda? L'articolo Anticipazioni Il Segreto martedì 7 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

