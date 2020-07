Anna Tatangelo, dopo la fine dell’amore con Gigi D’Alessio cambia tutto: “Voglia di sperimentare” (FOTO) (Di domenica 5 luglio 2020) Anna Tatangelo è “come nuova”. Finita ufficialmente la storia con Gigi D’Alessio la cantante ha cambiato tante altre cose nella sua vita: genere musicale, per esempio. Anna ha scelto il rap e un radicale cambio del colore dei capelli, diventando biondissima. I rapporti con Gigi? “Siamo rimasti in ottimi rapporti. È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio – ha detto in un’intervista al Corriere della Sera – Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. E’ giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare”. E per quanto riguarda il cambiamento musicale? “Già dopo quest’ultimo Festival di Sanremo avevo voglia di sperimentare e di ... Leggi su ilfattoquotidiano

