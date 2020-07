Anguillara Sabazia, un giovane annega nelle acque del Lago di Bracciano (Di domenica 5 luglio 2020) Domenica tragica ad Anguillara Sabazia, dove un giovane ragazzo ha perso la vita mentre stava facendo un bagno nelle acque del Lago di Bracciano. Il giovane è stato vittima di annegamento, colpevoli forse le correnti dello stesso Lago di Bracciano che dai periti tecnici – chiamati a esaminare il decesso – sono state definite proibitive per fare il bagno. Il ragazzo pur cosciente delle condizioni instabili delle acque nel Lago, ha preferito ugualmente tuffarsi. Una scelta risultata purtroppo fatale, che gli è costata la vita. Inutili gli interventi dei soccorsi e dell’eliambulanza, che è atterrata per soccorrerlo nei pressi del cimitero cittadino. Anguillara Sabazia, un giovane annega nelle acque del Lago di Bracciano su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Dodici serate per dieci spettacoli in uno scenario unico mai utilizzato per una stagione teatrale di mesi in riva al lago all’ora del tramonto. Con questi numeri e queste pre ...

ANGUILLARA SABAZIA (RM) – Anguillara Sabazia, situata a circa 30 chilometri dalla Capitale si estende lungo la sponda del promontorio sud-orientale del lago di Bracciano. Originariamente una piccola r ...

