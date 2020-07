Amadeus, Giovanna Civilillo come non l’avete mai vista: il dettaglio (Di domenica 5 luglio 2020) La splendida coppia formata da Amadeus e Giovanna Civitillo continua a far parlare di sé e uno scatto su Instagram fa impazzire i fan: il dettaglio è incredibile Amadeus e Giovanna, Fonte foto: Instagram (@Giovanna e Amadeus)Tra le coppie più amate dagli italiani vi è quella formata dal noto conduttore Amadeus e dalla sua adorata consorte Giovanna Civitillo. Tra i due l’amore è davvero molto grande e i fan se ne sono accorti tanto che ogni scatto pubblicato dai due riscuote sempre molto successo grazie alla veridicità del rapporto tra il conduttore de ‘I Soliti Ignoti‘ e sua moglie. Qualche sera fa, in occasione dell’ultima puntata del noto programma a premi di Rai 1, la bella Giovanna è stata la concorrente della trasmissione suscitando l’ilarità del folto ed affezionato pubblico da ... Leggi su chenews

infoitcultura : Soliti Ignoti: Amadeus chiude con il 23% di share… e Giovanna Civitillo - MondoTV241 : Giovanna Civitillo dice no ai reality #Amadeus #GiovannaCivitillo - imnotyourbabyy : RT @isoledipinte: Amadeus e Giovanna un'altra coppia famosa bella da vedere. Sono davvero belli e divertenti insieme #isolitiignoti - Unf_Tweet : Giovanna Civitillo e Amadeus chiudono insieme I Soliti ignoti: l'arrivederci a settembre - gaetano19762010 : RT @Veronique__94: Bel gesto di Amadeus, bravo. Io sinceramente me ne fregherei e darei a Giovanna anche una serata di #Sanremo2021, come d… -

Ultime Notizie dalla rete : Amadeus Giovanna Amadeus, per Giovanna Civitillo gli anni non passano: il... CheNews.it Amadeus felice per la novità in famiglia

Questo per Amadeus sembra essere un periodo decisamente d’oro. Dopo la magistrale conduzione del Festival di Sanremo dello scorso febbraio, il noto conduttore siculo è tornato nel preserale di Rai Uno ...

Soliti Ignoti: Amadeus chiude con il 23% di share… e Giovanna Civitillo

Si è chiusa con quasi 5 milioni di telespettatori e uno share che ha sfiorato il 23% questa lunga edizione di Soliti Ignoti, condotta da Amadeus, della quale ieri sera è andata in onda l’ultima puntat ...

Questo per Amadeus sembra essere un periodo decisamente d’oro. Dopo la magistrale conduzione del Festival di Sanremo dello scorso febbraio, il noto conduttore siculo è tornato nel preserale di Rai Uno ...Si è chiusa con quasi 5 milioni di telespettatori e uno share che ha sfiorato il 23% questa lunga edizione di Soliti Ignoti, condotta da Amadeus, della quale ieri sera è andata in onda l’ultima puntat ...