Alta velocità a Reggio Calabria, il treno delle beffe (Di domenica 5 luglio 2020) “I treni per Reggio Calabria”: così si intitola una vecchia e bellissima canzone di Giovanna Marini. Si riferisce a un episodio drammatico e significativo: la manifestazione nazionale di solidarietà ai lavoratori calabresi organizzata dai sindacati dei metalmeccanici il 22 ottobre del 1972 e conclusasi con un grande successo, nonostante la serie di attentati neofascisti (ben 8 bombe nella notte tra il 21 e il 22) che colpirono appunto i treni carichi di operai e studenti che si dirigevano a Sud per manifestare durante quella stagione buia di violenze, attentati e misteri mai risolti. Come tutti i miei concittadini fuorisede, io di treni da e per Reggio Calabria ne ho presi a centinaia, fortunatamente quando la stagione delle bombe era già finita da un pezzo, e – come tutti – ho imparato a recitare il rosario delle stazioni che si susseguono ... Leggi su ilfattoquotidiano

