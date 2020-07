Almeno 166 persone sono morte in Etiopia nei disordini in seguito all’uccisione del cantante Haacaaluu Hundeessaa (Di domenica 5 luglio 2020) La polizia etiope ha fatto sapere che Almeno 166 persone – fra cui 155 civili e 11 membri delle forze di sicurezza – sono morte nei disordini in seguito all’uccisione del popolare cantante Haacaaluu Hundeessaa, ucciso da colpi di arma Leggi su ilpost

La polizia etiope ha fatto sapere che almeno 166 persone – fra cui 155 civili e 11 membri delle forze di sicurezza – sono morte nei disordini in seguito all’uccisione del popolare cantante Haacaaluu H ...

Il crack Wirecard arriva in Italia: bloccate almeno 325mila prepagate per oltre 20 milioni di euro

Sono almeno 325mila la carte di debito emesse in Italia da Wirecard che sono state bloccate, con fondi attorno a 20 milioni di euro, dopo lo stop operativo imposto dalla Fca alla fintech tedesca finit ...

