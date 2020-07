Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per temporali sulle Dolomiti (Di domenica 5 luglio 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione delle previsioni Meteo, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica che nel pomeriggio di domani, lunedì 6 luglio 2020, interesserà dapprima la zona delle Dolomiti e a seguire le zone prealpine e pedemontane e parte della pianura. L’avvicinamento all’arco alpino di una saccatura con aria fredda in quota e il passaggio in serata/notte di un sistema frontale, porterà un significativo aumento dell’instabilità, in particolare tra il tardo pomeriggio di domani e le prime ore di martedì 7 luglio 2020. Sono previsti rovesci e temporali sulle Dolomiti, poi in estensione alle zone prealpine e pedemontane (specie centro orientali) e su parte della pianura (specie nord orientale): saranno possibili fenomeni intensi (forti rovesci, ... Leggi su meteoweb.eu

