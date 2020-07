Alfredo Panzini, il cantore della natura e della Patria (Di domenica 5 luglio 2020) Roma, 5 lug – Gli scrittori sono i maestri che ci hanno preceduto e dovrebbero essere immortali grazie alle loro opere. I loro scritti, spesso, rimangono solo nelle biblioteche e i loro libri hanno le pagine incollate perché nessuno le consulta. Uno degli scrittori che dovrebbe essere letto con più frequenza da parte degli studenti è Alfredo Panzini. Il critico letterario Carlo Bo teneva una rubrica sul settimanale Gente. In questa pagina, che aveva chiamato Vita culturale, ricordava gli scrittori del nostro Novecento che aveva conosciuto. Su Panzini scrisse: “Forse di Alfredo Panzini (1863-1939) i lettori d’oggi conosceranno appena il nome, i più informati arriveranno al massimo al dizionario moderno che è stato ristampato recentemente ma è certo che ben pochi avranno una memoria chiara del narratore. Eppure è stato ... Leggi su ilprimatonazionale

AConservatrice : RT @IlPrimatoN: Scrittore e accademico coetaneo di D'Annunzio, fu il cantore “agreste” della natura italiana - IlPrimatoN : Scrittore e accademico coetaneo di D'Annunzio, fu il cantore “agreste” della natura italiana - ArmandaGelsomin : RT @Federica2151: L'amore concede le sue gioie supreme soltanto a chi è pronto ai supremi cimenti. Alfredo Panzini - AnnamariaGalav2 : RT @Federica2151: L'amore concede le sue gioie supreme soltanto a chi è pronto ai supremi cimenti. Alfredo Panzini - BlackMa42941320 : RT @Federica2151: L'amore concede le sue gioie supreme soltanto a chi è pronto ai supremi cimenti. Alfredo Panzini -

Ultime Notizie dalla rete : Alfredo Panzini

Il Primato Nazionale

A Bellaria Igea Marina torna la Dolce Vita. Il Comune romagnolo scalda i motori in vista di una stagione estiva all’insegna del divertimento per tutti. E lo fa con un occhio di riguardo al problema Co ...al pubblico da lunedì. La biblioteca comunale Alfredo Panzini riapre le sale del primo piano: un servizio prezioso per i cittadini, offerto in massima sicurezza. L’accesso sarà consentito a numero lim ...