Affari Tuoi torna in tv dopo tre anni: svelato il nuovo conduttore (Di domenica 5 luglio 2020) dopo quasi quattro anni in apparente pensionamento, uno dei game show più rappresentativi del preserale Rai si starebbe preparando ad un ritorno in onda: si tratta proprio di Affari Tuoi, in procinto di vedersi riconfermato per prima volta dal 2017, in una nuova incarnazione. L’ultima stagione del gioco chiuse i battenti oltre tre anni fa, al termine dell’ultima edizione ad essere presentata da Flavio Insinna. Allora, una serie di piccoli stravolgimenti del palinsesto di Rai Uno vide il gioco andare in vacanza per lasciare il posto a due “fratelli”; L’Eredità, portata avanti proprio da Insinna, e I Soliti Ignoti di Amadeus. Doppio episodio speciale, vip e Marco Liorni a condurre: dopo quasi quattro anni Affari Tuoi si prepara ad occupare le serate di Rai Uno Da allora, Affari Tuoi sembrava ormai definitivamente messo da parte; una situazione ... Leggi su velvetgossip

MMastrantuono : Preferivo Affari Tuoi con Bonolis ed Insinna ed avrei preferito in futuro Gabriele Corsi molto più eclettico e poli… - ritadallachiesa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Marco Liorni verso Affari tuoi - LucaRigott : @hecat0 Che manco lo sono, e poi non sono affari tuoi ma sei serio? Conferma che la gente può essere stronza a pres… - zazoomblog : Marco Liorni al timone di Affari Tuoi: dettagli e rumors sulla nuova edizione - #Marco #Liorni #timone #Affari… - macheansia : Raga ma io ero convinto che la 12° stagione di RuPaul l’avesse vinta Gigi Goode Cioè ha mantenuto un livello altis… -