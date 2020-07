Aereo atterra sull’autostrada in Louisiana: la scena è da film. Le incredibili immagini (Di domenica 5 luglio 2020) La scena è da film. Un pilota è stato costretto per un problema meccanico a far atterrare il suo piccolo Aereo sull’autostrada LA 3235 a Lafourche, in Louisiana. La manovra è avvenuta dopo avere superato un camion cisterna che trasportava carburante e dopo la richiesta del permesso ai vigili del fuoco. Il pilota ha chiesto il permesso ai vigili del fuoco. “Sono rimasto piuttosto sorpreso, una scena del genere l’avevo vista solo nei film”, ha commentato l’autore del video. Fortunatamente, nessun veicolo ha riportato danni e nessuno è rimasto ferito. Il traffico è stato fermato per meno di un’ora e gli equipaggi di emergenza hanno scortato l’Aereo fuori dall’autostrada. Le immagini sono state diffuse in Italia da Sortello diritti. “Solitamente i piloti – commenta Giovanni D’Agata, ... Leggi su ilfattoquotidiano

