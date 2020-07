Addio Barcellona, il costo di Leo Messi? 200 milioni di euro, cartellino escluso (Di domenica 5 luglio 2020) Ha interrotto le trattative col Barcellona per il rinnovo del contratto e, ovviamente, le voci sono impazzite, fuori controllo: tutti vogliono Leo Messi, tutti lo vedono ovunque. Ma non sarà così semplice svestirlo del blaugrana. Due conti sull'argentino, 33 anni, li ha fatti il Corriere della Sera, che cita i dati riportati dallo Spiegel trapelati dopo Football Leaks. La Pulce guadagna 60,3 milioni di euro l'anno, più 10,6 di diritti di immagine, per un totale di 71 milioni. A questi vanno aggiunti 63,5 milioni all'atto della firma del contratto e un bonus di altri 70 milioni come "bonus fedeltà". Cifre che Barcellona e Messi hanno smentito, anche se Forbes ha inserito il fuoriclasse tra i 100 più pagati al mondo, primo tra gli atleti professionisti. Insomma, un totale di circa 200 milioni di euro: niente spesa per il cartellino, perché Messi ... Leggi su liberoquotidiano

