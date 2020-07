Achille Lauro sogna di cambiare la musica italiana dopo il riscatto: “Ora scelgo dove dormire e con chi” (Di domenica 5 luglio 2020) Achille Lauro sogna di cambiare la musica italiana, ma non tutti sono d'accordo con lui. L'ultimo post comparso sui suoi canali social ha suscitato una pioggia di commenti, nei quali ci sono anche quelli di alcuni detrattori che lo etichettano come un Signor Nessuno. A generare frasi di dissenso è l'affermazione Cambieremo la musica italiana, che si riferisce al secondo album già messo in cantiere da Lauro De Marinis, fresco di firma con Warner Music Italia e nomina alla direzione artistica di Elektra Records. Il post voleva essere un annuncio del ritorno in studio per la registrazione di non uno ma di ben due album. L'artista è discograficamente fermo a 1969, che aveva concepito dopo il debutto al Festival di Sanremo con Rolls Royce. Nel 2020, si è rinnovata l'esperienza a Sanremo con Me Ne Frego, senza che il singolo fosse accompagnato da un album, ... Leggi su optimagazine

dontlookbeck : Tralasciando Achille Lauro, è il primo artista italiano che vedo vestirsi in un modo particolare e diverso da tutti… - Michewolf : Una puntata del podcast di Barbero su Achille Lauro e Boss Doms ?? - capulliarianna : “State su Twitter solo per fare polemica”, ma ringraziate il cielo che ci uniamo contro le schifezze che quotidiana… - obrienbase : achille lauro fai di me quel che vuoi - drumsinheaven : RT @eliscrivecose: Comunque a meno che io non mi sia rincoglionita e pur non escludendo del tutto questa cosa comunque ne dubito Achille La… -