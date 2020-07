Achille Lauro dice che il suo prossimo album cambierà la musica italiana. Tranquilli: lo pensa solo lui (Di domenica 5 luglio 2020) Achille Lauro dixit: “Ho firmato il più importante contratto discografico degli ultimi 10 anni. Dormivo su un materasso per terra, adesso scelgo in quale stanza passare la notte e con chi. Sto lavorando a 2 album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana”. Lo dico per Achille Lauro stesso, e per quelli che si entusiasmano per le sue esternazioni, dixit non è una griffe di Gucci, né il nome del produttore che ha preso il posto di Boss Dom. Google vi potrebbe aiutare. Proviamo a prendere queste parole non come il testo scritto di una gag, mettiamo momentaneamente da parte bias cognitivi e analfabetismi funzionali. Partiamo da un fatto di attualità. La Lega ha presentato un disegno di legge che vuole vietare l’accesso ai siti porno. Qualcosa che, per essere brevi, pretenderebbe una richiesta esplicita ai ... Leggi su tpi

