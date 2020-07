“Accoltellato dal mio stesso sangue”: lite in famiglia, padre e figlio scatenati (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAcerra (Na) – Stanotte gli agenti del Commissariato di Acerra sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per la presenza di un uomo accoltellato. I poliziotti, giunti in ospedale, hanno identificato la vittima che ha riferito di essere stata accoltellata da alcuni suoi congiunti. I poliziotti hanno individuato l’aggressore in un uomo che, con uno dei figli, aveva più volte sferrato fendenti alla schiena della vittima mentre l’altro figlio aveva partecipato all’aggressione impugnando una mazza da baseball. padre e figlio, acerrani di 58 e 33 anni, sono stati arrestati per tentato omicidio, mentre l’altro figlio, un 32enne, è stato denunciato per lo stesso reato. L'articolo “Accoltellato dal mio stesso sangue”: lite in famiglia, padre e figlio scatenati proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Antonioscuccim2 : Ma nonostante le botte il marocchino è ancora vivo dovevate menargli di più in onore del torinese accoltellato a torino dal marocchino - jjeon613 : non è possibile svegliarsi ogni mattina con “tizio accoltellato sulla 90, aggressione sulla 91, sparatoria in via x… - RiccardoGatti : Tossicodipendente accoltellato dal padre dopo l'ennesima richiesta di denaro - vocedipopolo messina - IesuAnna : RT @rosamunda357: @MarcelloPavia @sumaistu47 Pensava solo a governare. Non si è mai difeso dal fango ne dai suoi falsi amici, che lo hanno… - rosamunda357 : @MarcelloPavia @sumaistu47 Pensava solo a governare. Non si è mai difeso dal fango ne dai suoi falsi amici, che lo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Accoltellato dal Milano: maxi rissa nella notte in zona movida, un accoltellato grave Affaritaliani.it