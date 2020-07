75 hot dog divorati in 10 minuti: il nuovo clamoroso record del mondo (Di domenica 5 luglio 2020) Joey 'Jaws' Chestnut ha superato se stesso nell'Hot Dog Eating Contest riuscendo a mangiare un’incredibile quantità di... Leggi su today

Gingerly116027 : @ernymo1 ???????????? meglio così, sennò poi tua moglie te lo da lei il selfie hot! Ti trasforma in un hot...dog ?????? - marcoranieri72 : RT @Adnkronos: 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo - wjinflower : @lNTROSUGA probabilmente già lo sai quindi nel caso ignorami ahah in alcuni tipi di pane (di solito quelli non fres… - CarloBarbagli : 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo - Marco_chp1 : RT @Adnkronos: 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo -

Ultime Notizie dalla rete : hot dog 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo Adnkronos 75 hot dog divorati in 10 minuti, nuovo record del mondo

. Joey 'Jaws' Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell'Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedent ...

Independence Day: dagli hot-dog alla Liberty Bell, le curiosità

Negli Stati Uniti oggi si festeggia la ricorrenza del 4 luglio: dalla Liberty Bell alla più grande festa degli hot dog ecco 5 curiosità sull’Independence Day Il 4 luglio 2020 gli Stati Uniti d’America ...

. Joey 'Jaws' Chestnut trionfa per la 13esima volta in 14 anni nell'Hot Dog Eating Contest che è entrato a far parte del programma del 4 luglio negli Stati Uniti. Chestnut aveva stabilito il precedent ...Negli Stati Uniti oggi si festeggia la ricorrenza del 4 luglio: dalla Liberty Bell alla più grande festa degli hot dog ecco 5 curiosità sull’Independence Day Il 4 luglio 2020 gli Stati Uniti d’America ...