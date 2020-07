18 Regali il film italiano stasera lunedì 6 luglio su Sky Cinema Uno (Di domenica 5 luglio 2020) 18 Regali il film in prima visione stasera lunedì 6 luglio su Sky Cinema Uno. Trama e Trailer 18 Regali è il film in prima visione stasera lunedì 6 luglio su Sky Cinema Uno, film italiano uscito in sala il 2 gennaio e capace di conquistare 3,1 milioni di euro, piccola/grande sorpresa del 2020 prima che tutto chiudesse per il Coronavirus. Nel cast Vittoria Puccini e la star di Baby Benedetta Porcaroli. Il film è diretto da Francesco Amato, prodotto da Andrea Occhipinti con la Lucky Red, insieme a Rai Cinema e Vision Distribution; negli Stati Uniti (e non solo) il film è stato inserito lo scorso maggio nel catalogo di Netflix. 18 Regali è ispirato a una storia vera quella di Elisa, una donna che prima di morire di cancro lascia alla figlia che non conoscerà mai 18 Regali per i suoi compleanni. Il marito della donna Alessio Vicenzotto ha ... Leggi su dituttounpop

