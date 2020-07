ZzzQuil Tennis Tour Perugia 2020: Sonego concede il bis, Galovic sconfitto in tre set (Di sabato 4 luglio 2020) Lorenzo Sonego si concede il bis: dopo il successo ai Campionati Italiani Assoluti di Todi 2020 della scorsa settimana, trionfa anche allo ZzzQuil Tennis Tour di Perugia. L’azzurro sconfigge in tre set 3-6, 7-6, 6-4 il croato Viktor Galovic e si porta a casa un’altra grande vittoria. Nel primo set il croato mette in grande difficoltà l’azzurro, trovando il break decisivo, per poi andare a chiudere sul 6-3. Il secondo set è molto più combattuto, con continui botta e risposta tra i due rivali, tant’è che il Tennista torinese rischia in più occasioni di capitolare, ma alla fine riesce a rimettere in piedi il match grazie ad un importante 7-6. Sonego, sulla scia della frazione precedente, inizia bene il set decisivo, mentre Galovic mostra degli evidenti segni di stanchezza che a lungo andare favoriscono l’azzurro, il quale ... Leggi su sportface

sportface2016 : ZzzQuil Tennis Tour Perugia 2020: #Sonego concede il bis, #Galovic sconfitto in tre set - sportface2016 : ZzzQuil Tennis Tour Perugia 2020: #Rubini lotta, ma #Samsonova rimonta e vince il torneo - livetennisit : Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: I risultati completi delle Semifinali. Ecco i finalisti - livetennisit : Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: Ancora finale per Lorenzo Sonego. Sconfitto in semifinale Gigante - TennisWebMag : Finali oggi a Perugia dalle 13, nella seconda tappa dello ZzzQuil Tennis Tour. Prima la femminile, tra Liudmila Sam… -