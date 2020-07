Zangrillo: «Il coronavirus circola ancora, ma ha perso la sua forma letale. Non produce malattia» (Di sabato 4 luglio 2020) «La capacità del virus di produrre malattia è uniformemente scomparsa nel contesto nazionale. È un’evidenza dalle cartelle cliniche». Lo sostiene Alberto Zangrillo, del San Raffaele di Milano, in un’intervista al Corriere della Sera. «In questo momento tutti gli indicatori volgono al bello», spiega. Questo, «grazie alle misure adottate come ‘il lockdown, il distanziamento e le mascherine, che hanno sicuramente contribuito ad abbassare la carica virale. Ma si è ridotta anche la forza letale del virus». Zangrillo: «Il virus si può fermare qua» «La correlazione tra carica virale e capacità di produrre malattia (anche grave) è dimostrata. Qualcosa ha fatto anche il virus, però: l’interazione tra Sars-CoV-2 e l’ospite ha prodotto un cambiamento che ... Leggi su secoloditalia

