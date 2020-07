Zaky scrive alla famiglia: "Sto bene, mi mancate tanto" (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - "Cari, sto bene e in buona salute, spero che anche voi siate al sicuro e stiate bene. famiglia, amici, amici di lavoro e dell'università di Bologna, mi mancate tanto, più di quanto io possa esprimere in poche parole". Così in una lettera recapitata alla famiglia Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio. A divulgarne parte del contenuto la rete di attivisti 'Patrick libero'. "Per una volta, oggi vi diamo una -relativamente- buona notizia! La famiglia di Patrick - annunciano su Facebook - ha ricevuto oggi una breve lettera da lui scritta il 21 giugno. Naturalmente non ha potuto dire tutto quello che voleva, dato che queste lettere passano attraverso varie mani di sicurezza prima di raggiungere il destinatario. Sì, siamo ancora preoccupati, ma siamo felici di leggere ... Leggi su agi

