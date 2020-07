Zaia: "Morto il cittadino serbo 'contatto zero' che ha contagiato i 4 veneti" (Di sabato 4 luglio 2020) “Il ‘contatto zero’, il cittadino serbo che ha infettato i 4 veneti rientrati da quel paese a Vicenza è deceduto”. Ad annunciarlo è stato il presidente del Veneto Luca Zaia oggi in un punto stampa. Leggi su huffingtonpost

Spiralwavemood : RT @HuffPostItalia: Zaia: 'Morto il cittadino serbo 'contatto zero' che ha contagiato i 4 veneti' - Libero_official : #Veneto, il nuovo focolaio di #coronavirus e il punto di #Zaia: 'Il nuovo paziente 0 sarebbe morto'. Poi, l'affondo… - Syrenaegiziana : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Zaia: 'Morto il serbo contatto zero' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Zaia: 'Morto il cittadino serbo 'contatto zero' che ha contagiato i 4 veneti' - 19donatella : RT @Adnkronos: #Coronavirus, #Zaia: 'Morto il serbo contatto zero' -