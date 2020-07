Will Smith e Jada Pinkett Smith, August Alsina insiste: "sapevano che avrei parlato della relazione" (Di sabato 4 luglio 2020) August Alsina su Instagram conferma di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith con la benedizione di Will Smith: 'Erano stati avvisati che avrei parlato della relazione'. August Alsina sostiene che Will Smith e Jada Pinkett Smith erano stati avvisati che nell'intervista televisiva si sarebbe parlato della relazione tra lui e Jada. Il cantante lo ha scritto in un post su Instagram in cui conferma le sue dichiarazioni dei giorni precedenti. Il cantante nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo album, The Products III: stateofEMERGEncy, nel suo tour televisivo di lancio August Alsina ha dichiarato di aver avuto una relazione con Jada Pinkett Smith, con la benedizione di Will Smith. Da anni ad Hollywood si vocifera sul fatto che gli Smith abbiano superato i loro problemi coniugali ... Leggi su movieplayer

Will Smith e Jada Pinkett Smith, August Alsina insiste: "sapevano che avrei parlato della relazione" Movieplayer.it

