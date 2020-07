Weekhero | Il Pantheon del Gargano, un progetto del fotografo e street artist Alessandro Tricarico Ogni sabato alla ricerca di un eroe che ci ricordi che a volte un atto eroico consiste semplicemente in un cambio di prospettiva. (Di sabato 4 luglio 2020) di Angela Maria Centrone Sono tantissimi i propositi, le promesse e le idee che ci siamo scambiati in questo 2020. Si pronosticava la rivalorizzazione dei luoghi e delle persone: il tempo in cui ad essere al centro sarebbe tornato l’essere umano nella sua accezione più positiva. Ma il risultato generale è la solita accozzaglia di banalità, relegate al consumo “mordi e fuggi” dell’arte, della musica e anche del territorio. Intrappolati ancora nell’intento di creare scorci “instagrammabili” per le vie dei nostri centri storici, quando bisognerebbe disincentivare gli assembramenti e proporre posti nuovi da scoprire in sicurezza, siamo letteralmente circondati da decorazioni trash – che non rispecchiano neanche lontanamente la parola sostenibilità -, spettacoli contingentati e spazzatura del giorno dopo, ogni ... Leggi su noinotizie

