Volotea scommette su Napoli e apre la sesta base: nuove destinazioni e offerte (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È ricominciata l’estate, torna la voglia di partire e andare altrove, di salire su un aereo e recarsi al mare, in montagna, in una città d’arte o in una destinazione sconosciuta, l’importante è andare, viaggiare. Napoli è sempre più collegata ad altre città italiane e capitali europee anche grazie all’inaugurazione della sesta baste italiana di Volotea, la compagnia aerea low-cost che soddisfa viaggiatori e disoccupati mettendo a disposizione 48 nuovi posti di lavoro. Tra le novità, nuovi voli verso la Grecia e la possibilità di raggiungere un totale di 17 destinazioni, 9 in Italia e 8 all’estero. Per festeggiare questo nuovo traguardo, Volotea decide di fare un regalo a tutti i viaggiatori con biglietti a partire da 9 euro, da Napoli. “Dopo questi ultimi ... Leggi su anteprima24

Volotea fa rotta verso Alghero. Dopo aver annunciato la sua scommessa su Olbia, il vettore spagnolo avvia i collegamenti dall'aeroporto di Fertilia per Napoli e Torino. La compagnia low-cost specializ ...

(ANSA) - ALGHERO, 03 LUG - Volotea fa rotta verso Alghero. Dopo aver annunciato la sua scommessa su Olbia, il vettore spagnolo avvia i collegamenti dall'aeroporto di Fertilia per Napoli e Torino. La c ...

