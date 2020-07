Violenta grandinata a Ghiare di Berceto, chicchi grandi come noci [FOTO e VIDEO] (Di sabato 4 luglio 2020) Violenta grandinata nel pomeriggio di ieri a Ghiare di Berceto, in provincia di Parma. chicchi grandi come noci sono caduti nella zona dell’Appennino, da Valmozzola a Bardi, A Bardi, in particolare, la pioggia caduta ha provocato anche allagamenti, con alcune strade diventate a fiumi. Maltempo Parma: Violenta grandinata a Ghiare di Berceto VIDEO Per monitorare la situazione in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: Satelliti Satelliti Animati Situazione Fulminazioni Radar L'articolo Violenta grandinata a Ghiare di Berceto, chicchi grandi come noci FOTO e VIDEO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

