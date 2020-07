Vincenzo Catapano: il sindaco della Lega indagato in Campania e l’improvviso garantismo del Carroccio (Di sabato 4 luglio 2020) Il sindaco di San Giuseppe Vesuviano Vincenzo Catapano ha ricevuto un avviso di garanzia per abuso d’ufficio da parte della procura di Nola. Un fatto quasi di ordinaria amministrazione visti i rischi che corrono i primi cittadini ovunque in Italia ma che si va ad intrecciare con la campagna elettorale in Campania e con la richiesta da parte della Lega di liste pulite in appoggio a Caldoro nella sfida con Vincenzo De Luca, che secondo i primi sondaggi appare proibitiva. Acuito dal fatto che nel frattempo Catapano è diventato coordinatore provinciale del partito. Racconta oggi il Mattino: L’indagine prende le mosse dalla mancata nomina del comandante della polizia municipale, dopo un bando per mobilità esterna al quale non fu dato seguito. La persona che si aggiudicò la nomina, e che guidava il comando dei vigili di un Comune vicino, di fatto non prese mai ... Leggi su nextquotidiano

