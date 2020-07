Veneto, Luca Zaia sulla situazione coronavirus: «A rischio contagio elevato» (Di sabato 4 luglio 2020) Dopo il preoccupante focolaio scoppiato nei giorni scorsi a Vicenza, il governatore del Veneto, Luca Zaia ieri, venerdì 3 luglio 2020, ha fatto il punto sulla situazione coronavirus in Veneto. Dai dati emersi il rischio contagio nella regione è passato da basso (Rt 43) ad alto (Rt 1.63) e per questo secondo il governatore bisognerà applicare nuove regole molto più severe. L’irresponsabilità dei cittadini potrebbe dar vita ad una seconda ondata di coronavirus e questa cosa deve essere assolutamente evitata. Dunque Zaia ha annunciato di lavorare su nuova ordinanza per l’inasprimento delle regole già da lunedì 6 luglio, per poter così riportata la situazione sotto controllo in pochissimo tempo. Leggi anche –> Luca Zaia furioso: «Troppa movida, pronti a tornare in casa con il silicone» Veneto, ... Leggi su urbanpost

