Veneto, il paziente zero serbo è morto. Zaia: «Focolaio importato dall’estero, la sanità da noi ha funzionato» (Di sabato 4 luglio 2020) “Il ‘contatto zero’, il cittadino serbo che ha infettato i 4 veneti rientrati da quel Paese a Vicenza è deceduto“. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa. “Il paziente zero serbo che ha contagiato l’italiano sembra sia deceduto mercoledì”, ha rivelato il governatore. Che è stato molto chiaro. “Il Veneto non ha ripreso l’onda dei contagi. Il virus ce lo siamo andati a prendere in Serbia e ce lo siamo portati a casa”. “Stiamo parlando quindi di cinque positivi, di un Focolaio, importato dall’estero: positivi che si sono contagiati in Serbia”. Zaia lo ha ribadito tenendo a precisare che “la sanità veneta ha funzionato perché siamo andati a rintracciare tutti i contatti stretti che ... Leggi su secoloditalia

