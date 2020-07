Veneto, il paziente 0 del nuovo focolaio è morto. Zaia: “Non siamo il Vietnam” (Di sabato 4 luglio 2020) “Il paziente 0 serbo che ha contagiato l’italiano sembra sia deceduto mercoledì” annuncia Luca Zaia, governatore del Veneto, in conferenza stampa. Proprio nella sua regione, è scoppiato un nuovo focolaio di coronavirus, importato dalla Serbia da un dirigente vicentino che poi per circa una settimana ha viaggiato in lungo e in largo nel territorio. Partecipando anche a funerali e compleanni, nonostante fosse risultato positivo al Covid. Il governatore Zaia ha aspramente criticato il comportamento irresponsabile del manager, minacciando nuove misure straordinarie. “Non possiamo permetterci e non possiamo mettere a ferro e fuoco i nostri operatori, le nostre aziende, facendo passare l’idea, a livello nazionale, che qui è tornato il Vietnam dal punto vista sanitario. Assolutamente no”. paziente 1 in terapia ... Leggi su thesocialpost

