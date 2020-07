Usa, la fidanzata di Donald Trump Junior positiva al coronavirus (Di sabato 4 luglio 2020) Usa, direttamente dalla famiglia della Casa Bianca. Kimberly Guilfoyle, la nuora di Mister Donald nonché fidanzata di Donald Trump Junior, è risultata positiva al test sul coronavirus. Mentre Mister Donald se ne va in giro, per la sua seconda campagna elettorale, in vista delle elezioni Usa del prossimo novembre, arriva la notizia shock direttamente “in Casa Bianca”. Parliamo di Kimberly Guilfoyle, nuora di quest’ultimo nonché fidanzata di Donald Trump Junior, che ricordiamo essere il suo vero nome (tanto per far intendere le manie di protagonismo del padre). La ragazza in questione, nelle ultime ore, si è sottoposta al test anti Covid-19. Il test in questione però non è andato a buon fine. La donna è risultata positiva al coronavirus e ora scatta l’allarme in generale. Allarme che però dicono non esserci. ... Leggi su bloglive

Kimberly Guilfoyle, fidanzata di Donald Trump jr e impegnata nella raccolta fondi per la campagna del presidente, è risultata positiva al coronavirus. Lo ha reso noto il capo dello staff del ...

In Texas, negli Usa, per il terzo giorno consecutivo ci sono stati oltre 7.000 nuovi casi di coronavirus. Ieri i contagi sono stati 7.555 da 7.915 il giorno precedente e i decessi sono stati 50.

