Usa, 4 luglio tra crescita dei contagi e proteste. Discorso di Trump davanti al Monte Rushmore (Di sabato 4 luglio 2020) Usa, 4 luglio tra crescita dei contagi e proteste. Discorso di Trump davanti al Monte Rushmore È un 4 luglio decisamente particolare quello che vivono quest’anno gli Stati Uniti: non solo perché le celebrazioni saranno “blindate” a causa della pandemia di Covid 19 che continua a far registrare 50mila contagi al giorno nel paese né per via delle proteste antirazziste che imperversano negli Usa ormai dalla fine di maggio, ma anche perché si tratta dell’ultimo Independence Day di Donald Trump da presidente prima della sfida elettorale di novembre contro Joe Biden. Una battaglia il cui esito sembrava già deciso in partenza – con il presidente in carica nettamente favorito – e che invece stando ai sondaggi potrebbe riservare grosse sorprese per il candidato democratico ed ex vice di Obama. Il Discorso di Trump al Monte ... Leggi su tpi

