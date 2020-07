UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 luglio, Canale 5 replicherà le puntate di Una VITA andate in onda sabato sera su Rete 4; chi le ha perse, potrà dunque rivederle.Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni: CAN sta con SANEM e vuole confessarlo a…anticipazioni puntata 1000 di Una VITA di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020: Ursula e Telmo, in casa di Lucia, organizzano la veglia funebre per la defunta. Telmo decide di rivelare ai vicini di essere il padre del piccolo Mateo. Parlando con Ramon, Carmen si rende conto che lui la considera solamente come un’amica. La donna a quel punto decide di lasciare Acacias per sempre. Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata di martedì 7 e mercoledì 8 luglio 2020 su Tv Soap. Leggi su tvsoap

