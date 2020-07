Una roba mai vista: il lato B di Belen Rodriguez? Inarrivabile: le forme che superano la perfezione (Di sabato 4 luglio 2020) I gossip si rincorrono impazziti, tra bombe e smentite, tra le voci sul flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (smentitissime) e quelle del presunto nuovo amore di Belen Rodriguez. Ma davanti a questa foto della showgirl argentina, il gossip si spegne. Resta solo la meraviglia. Assoluta. "Calma, todo esta en calma...", scrive filosofeggiante Belen. Tutto sta nella calma, insomma. Ed eccola mentre si gode proprio questa calma, il relax assoluto, sdraiata in bikini e con gli occhi chiusi sulla parte posteriore di un motoscafo. E, inutile negarlo, l'occhio cade sul lato B, che pare disegnato tanto è perfetto. Una foto da urlo per la gioia di tutti i fan di Belen Rodriguez. Leggi su liberoquotidiano

CarloCalenda : L’idiozia di abbattere un bellissimo animale perché si è comportato come tale. Una roba incivile. - danieleviotti : Io no so da dove cominciare a commentare questa roba. Un pugno in faccia e ceffoni definiti una aggressione non vio… - juventusfc : 73' |?| DOUGLAAAAAAAS!! Solo capolavori oggi! ???????? Nel caso abbiate visto soltanto una saetta ?? muoversi, ve lo r… - yaenneferx : @Mawrdock No ma il bello è che fanno apposta esempi di roba che costa un botto dove tutto è caro e sono negozi dove… - idirntcare : parliamo pure di come gente che si potrebbe permettere di acquistare capi d’abbigliamento prodotti da aziende soste… -

Ultime Notizie dalla rete : Una roba Il Vangelo: roba per piccoli Il Quotidiano del Molse Le “reti” della roba, dal viaggio alla dose finale: la filiera della droga

Prendiamo Cassino, "cenacolo" di affaristi della roba che hanno dato vita a vere e proprie aziende dell'illecito. C'è una trama urbana, sub-urbana, periferie, comuni confinanti e regioni a due passi.

Eravamo io, Vasco e Lou Reed: le canzoni di Marinella

Marinella Venegoni, giornalista musicale della Stampa, è stata anche sindaco di Crescentino. “Nessuno voleva scrivere di pop: dicevano che era roba di serie B. Allora mi feci avanti io. Era il 1982” U ...

Prendiamo Cassino, "cenacolo" di affaristi della roba che hanno dato vita a vere e proprie aziende dell'illecito. C'è una trama urbana, sub-urbana, periferie, comuni confinanti e regioni a due passi.Marinella Venegoni, giornalista musicale della Stampa, è stata anche sindaco di Crescentino. “Nessuno voleva scrivere di pop: dicevano che era roba di serie B. Allora mi feci avanti io. Era il 1982” U ...